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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:42

Турция и Израиль обсудили возможность возвращения послов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Главы МИД Турции и Израиля Мевлют Чавушоглу и Яир Лапид обсудили возможность взаимного возвращения послов в столицы, сообщил The Times of Israel источник в правительстве Израиля. Переговоры прошли в Израиле.

По его сведениям, по этому вопросу было достигнуто взаимопонимание, стороны этим довольны. Источник газеты уточнил, что подготовка к возвращению послов будет постепенной, сроки пока не называются.

В итоговом заявлении министров вопрос о послах не упомянут.

Главы МИД также обсудили экономические вопросы и ситуацию в секторе Газа.

Турция отозвала своего посла из Израиля и предписала израильскому послу покинуть Анкару в 2018 год после беспорядков и гибели 59 человек на границе сектора Газа и Израиля. Палестинцы там протестовали против открытия посольства США в Иерусалиме.

В 2016 году Турция и Израиль договорились о нормализации отношений после очередного ухудшения, вызванного блокадой сектора Газы и инцидентом с так называемой "Флотилией свободы". В конце мая 2010 года группа судов с гуманитарной помощью попыталась прорвать блокаду Газы, израильский спецназ высадился на одном из судов, произошло столкновение, погибли десять турецких активистов.

Турция Израиль МИД Яир Лапид Мевлют Чавушоглу
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