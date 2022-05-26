Международный арбитраж для разрешения споров планируется создать в рамках ЕАЭС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В рамках ЕАЭС ведется работа по созданию независимого арбитража для рассмотрения споров, сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"В настоящее время ведется работа, инициатива по созданию в рамках Союза международного арбитража для рассмотрения споров. Органы по разрешению споров Всемирной торговой организации давно уже достаточно заблокированы американской стороной, торговые споры в рамках которой из-за этого не рассматриваются", - сказал Шохин, выступая в четверг на первом Евразийском экономическом форуме в Бишкеке.

"Поэтому мы ищем альтернативные механизмы разрешения споров. В силу понятных причин мы сейчас не можем обращаться в Стокгольмский арбитраж, в Арбитраж Торговой палаты, но нам нужны механизмы разрешения споров. Поэтому мы инициировали создание независимых арбитражных центров", - заявил глава РСПП.