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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:54

Армения провела успешный запуск первого спутника на околоземную орбиту

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Первый армянский космический спутник выведен на околоземную орбиту кораблем SpaceX, заявил премьер республики Никол Пашинян.

"Произошло это в результате сотрудничества армянского государственного ЗАО "Геокосмос" и испанской компании Santlantis", - сказал он на заседании правительства в четверг.

По его словам, спутник запущен 25 мая с мыса Канаверал.

"До конца 2023 года в Армении откроется центр управления и станция, которая будет предоставлять услуги не только армянским, но и иностранным операторам. Снимки со спутника позволят в том числе осуществлять контроль границ", - отметил Пашинян.

Армения Никол Пашинян SpaceX
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