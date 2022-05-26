Адвокаты экс-президента Молдавии Додона потребовали отвода прокурора по делу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Адвокаты экс-президента Молдавии требуют отвода прокурора по делу. Об этом заявил журналистам в четверг адвокат Николай Постурусу.

Это требование будет обнародовано на заседании суда об избрании меры пресечения в отношении Додона, пояснил он.

"Петр Ярмалюк, который ведет это дело - молодой прокурор, не имеющий необходимого опыта и компетенции для подобных дел. Его назначили руководителем группы, в которую входят десятки прокуроров, офицеров и следователей. При этом, у нас есть информация, что прокурор может быть связан с людьми из правящей партии. У Национального органа по неподкупности к нему также есть "некоторые вопросы". В таком случае по делу бывшего президента должен быть назначен прокурор, в отношении которого не будет сомнений в его причастности к какой-либо политической партии", - подчеркнул Постурусу.

Он также отметил, что "уголовное дело в отношении бывшего президента Игоря Додона построено таким образом, что никто в судебной системе не осмеливается высказать другое мнение".

"Мы уже видим такое процесс: человека обвинили, а остальное - дело техники. Здесь много политики, и дело построено таким образом, что никто из работников юстиции не посмеет высказать отличное от этого мнение. Обвинение в незаконном обогащении может быть предъявлено любому прокурору и судье, которые пытаются выкрутиться из ситуации, нарисованной на политическом уровне", - считает Постурусу.

По его мнению, в СМИ идет процесс "демонизации и дегуманизации" Додона.

Дело Игоря Додона

Игорь Додон был задержан во вторник вечером. Кроме Игоря Додона, были задержаны еще два человека, которые, по версии прокурора, пытались спрятать вещи и документы, а один из них "пытался уничтожить улики, проглотив их".

Суд сектора Чокана Кишинева определит 26 мая меру пресечения для экс-президента Игоря Додона. Прокуроры требуют для Додона 30 суток ареста. Накануне они предъявили обвинения в финансировании политической партии преступной организацией, за что ему грозит не менее трех лет лишения свободы, измене Родине, за что грозит не менее 12 лет лишения свободы, и незаконное обогащение, которое наказывается до 7 лет лишения свободы.

Партия социалистов проводит у здания суда акцию протеста в его поддержу. Игоря Додона доставили в здание суда, в сопровождении нескольких сотрудников Службы информации и безопасности.