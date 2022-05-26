Зеленский раскритиковал ряд стран за двойные стандарты в деле оказания помощи Украине

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике ряд стран за лицемерие и двойные стандарты в деле оказания помощи Украине, не сказав конкретно, о каких государствах идет речь.

Как сообщает агентство BNS, Зеленский в видеобращении в четверг к депутатам Сейма и народу Латвии задался риторическим вопросом, почему страны, полные решимости действовать и помогать, не входят в число самых богатых, а более богатые страны отстраняются и не находят возможности помочь.

Такие страны, по словам Зеленского, "заслуживают критики за трусость, лицемерие и двойные стандарты", а причина такого поведения, по его мнению, - это деньги. "Они ищут выгоду и способны думать только о доходах, процентах и банковских выписках. Есть и те, кто питает необоснованные надежды на то, что сможет умиротворить Россию...", - сказал президент Украины.

При этом Зеленский не сказал, какие страны он имеет в виду.