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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Экс-президент Молдавии Додон отправлен под домашний арест на 30 суток

Экс-президент Молдавии Додон отправлен под домашний арест на 30 суток
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Суд сектора Чокана Кишинева отправил экс-президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест на 30 суток, отклонив запрос прокуроров об аресте в следственном изоляторе.

Та же судебная инстанция постановила, что брат жены Додона Петр Мериняну, задержанный вместе с ним, будет находиться под арестом в следственном изоляторе в течение ближайших 30 суток, передает корреспондент "Интерфакса".

Принятые решения суда можно оспорить в течение трех дней в Апелляционной палате Кишинева. Прокурор Петр Ярмалюк заявил, что прокуроры обжалуют решение суда.

Додон был задержан во вторник вечером после продолжительных обысков в его доме, офисах, родительском доме и других помещениях. Накануне прокуроры предъявили обвинения в финансировании политической партии преступной организацией (за что ему грозит не менее трех лет лишения свободы), измене родине (грозит не менее 12 лет лишения свободы) и незаконном обогащении (до 7 лет лишения свободы).

Молдавия Игорь Додон
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