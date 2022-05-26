Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:34

Саудовская Аравия и Аргентина выразили интерес в подключении к формату БРИКС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг заявил о заинтересованности Саудовской Аравии и Аргентины в подключении к формату БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

"К ней ("пятерке" БРИКС) проявляют интерес наши саудовские друзья и Аргентина, заявившая устами своего министра иностранных дел Сантьяго Кафиеро о желании стать полноправным членом БРИКС", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.

По словам министра, в настоящий момент "готовится очередной саммит этой "пятёрки". "В его рамках будет создан формат "аутрич", в котором будет принимать участие целая дюжина развивающихся государств", - отметил глава МИД РФ.

Глава МИД РФ отметил, что "многие страны арабского мира проявляют интерес к установлению партнерских отношений с ШОС, где представлены все остальные ведущие субрегионы нашего общего огромного континента".

"Это процессы выстраивания конструктивных и позитивных, не антагонистических, альянсов, не направленных против кого бы там ни было", - заявил Лавров.

БРИКС Россия МИД РФ Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция России в Сирии

Глава МИД считает, что у российских военных в Сирии почти не осталось задач

Минобороны РФ сообщило о шести иностранных судах, находящихся в порту Мариуполя

Блинкен назвал Китай единственной страной, способной изменить миропорядок

Блинкен назвал Китай единственной страной, способной изменить миропорядок

Экс-президент Молдавии Додон отправлен под домашний арест на 30 суток

Экс-президент Молдавии Додон отправлен под домашний арест на 30 суток

Еще в двух странах выявлены первые случаи заражения оспой обезьян

Еще в двух странах выявлены первые случаи заражения оспой обезьян

Бахрейнский инвестфонд прекратил борьбу за покупку "Милана"

Бахрейнский инвестфонд прекратил борьбу за покупку "Милана"
Военная операция на Украине

На территории "Азовстали" нашли еще несколько украинских военных