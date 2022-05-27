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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:34

В Херсонской области перейдут на российскую систему автоконтроля до конца года

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Украинская система контроля за автотранспортом перестала действовать в Херсонской области, подконтрольной РФ, российская будет внедрена до конца года. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

"Пока ваши документы никто не перепроверяет, потому что система ДПС не работает. Но в ближайшее время, до конца года, мы максимально должны перейти к тем формам, которые работают в Российской Федерации относительно контроля, транспортных средств в том числе", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале в пятницу.

По его словам, заново предстоит сформировать базу данных собственников автомобилей.

"Мы попытаемся ваше имущество сохранить. Если в ближайшее время не появятся собственники, которые не докажут право собственности на автомобиль, то вы сможете зарегистрировать его на себя. Это вопрос не быстрый", - пояснил представитель ВГА.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская – частично.

Украина Херсонская область
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