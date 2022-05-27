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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Выпускники нового университета Запорожья получат дипломы московского вуза

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Выпускники Мелитопольского государственного университета, созданного на базе вузов подконтрольной силам РФ части Запорожской области, получат российские дипломы, сообщил журналистам ректор Андрей Чуйков.

"Все выпускники Мелитопольского государственного университета в этом уже году получат дипломы одного из престижных московских университетов. То есть дипломы будут признаны в любой стране", - сказал ректор, видеокомментарий которого есть в распоряжении "Интерфакса".

Госуниверситет создан в пятницу по распоряжению военно-гражданской администрации Запорожской области. В него вошли четыре вуза Мелитополя и Бердянска.

"Все студенты, которые обучались на контрактной форме обучения, будут переведены на бюджет и смогут не только бесплатно учиться, но и получать стипендию. По крайней мере, первый семестр все, а потом те, кто будет хорошо учиться", - уточнил ректор.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

Мелитополь - второй по численности населения город в Запорожье и самый крупный на подконтрольной РФ части области.

Андрей Чуйков
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