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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Норвежские истребители поднимались для сопровождения российских боевых самолетов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Норвежские истребители F-35 поднимались для идентификации и сопровождение российских боевых самолетов, осуществивших полет к северу от берегов страны, сообщили Королевские ВВС.

По данным ведомства, 26 мая радар в Сёррейса зафиксировал полет двух неопознанных самолетов над Норвежским морем. По указанию командования НАТО в воздух были подняты норвежские истребители F-35.

Судя по опубликованным фотографиям норвежских ВВС, это были российские Су-24 и МиГ-31. После полета над Норвежским морем российские самолеты повернули обратно на восток, указали норвежские ВВС.

F-35 Су-24 МиГ-31
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