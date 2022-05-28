Норвежские истребители поднимались для сопровождения российских боевых самолетов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Норвежские истребители F-35 поднимались для идентификации и сопровождение российских боевых самолетов, осуществивших полет к северу от берегов страны, сообщили Королевские ВВС.

По данным ведомства, 26 мая радар в Сёррейса зафиксировал полет двух неопознанных самолетов над Норвежским морем. По указанию командования НАТО в воздух были подняты норвежские истребители F-35.

Судя по опубликованным фотографиям норвежских ВВС, это были российские Су-24 и МиГ-31. После полета над Норвежским морем российские самолеты повернули обратно на восток, указали норвежские ВВС.