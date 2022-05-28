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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

В Англии более тысячи людей надели костюмы вампиров для установления рекорда

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Группа из 1369 человек в костюмах вампиров собралась в средневековом английском аббатстве, чтобы отпраздновать 125-ю годовщину романа "Дракула" Брэма Стокера и побить мировой рекорд Гиннесса. Об этом сообщает издание Independent.

Английское культурно-историческое ведомство English Heritage, которое управляет более чем 400 культурными объектами в стране, заявило, что его акция в аббатстве Уитби стала новым мировым рекордом Гиннесса за самое большое скопление людей, одетых вампирами.

Организация планировала собрать 1897 вампиров в честь 26 мая 1897 года, даты публикации классического романа, но 1369 человек, собравшихся в четверг, было достаточно, чтобы побить рекорд Гиннесса в 1039 вампиров установленный в Вирджинии в 2011 году.

Попытка установить рекорд, которая также совпала со Всемирным днем Дракулы, была проведена в аббатстве Уитби, потому что готическая архитектура именно этого аббатства послужила одним из источников вдохновения для романа Стокера.

Каждый участник должен был носить черные брюки либо юбки или платья с черными туфлями, жилетами и рубашками. Они также должны были надеть черную накидку или пальто с воротником и держать во рту набор искусственных клыков.

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