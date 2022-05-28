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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Американская полиция задержала аллигатора, зашедшего в подземную парковку

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Полиция штата Южная Каролина в сотрудничестве с управлением по контролю за животными и сотрудниками других ведомств, переместили аллигатора, обнаруженного притаившимся в подземной парковке, сообщает агентство United Press International.

Полицейское управление города Чарльстон сообщило, что полицейские и сотрудники по контролю за животными совместно с портовым патрулем связали о переместили аллигатора на природу.

На фотографиях и видео с места происшествия видно, как пять спасателей борются с большой рептилией.

По словам полиции, животное было благополучно доставлено в дикую природу.

Южная Каролина
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