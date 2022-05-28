Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Еще пять палестинцев задержаны в ходе нового рейда военных Израиля

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Силы безопасности Израиля в ходе рейда в ночь на субботу задержали еще пять палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщает The Jerusalem Post.

Рейды проводили силами Армии обороны Израиля, общей службы безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции на юге Западного берега реки Иордан в нескольких деревнях и лагерях беженцев.

Задержанных допрашивает полиция.

Рейды стали частью операции "Разбить волну" (англ. Break the Wave), которая проводится после серии терактов, совершенных палестинцами в последние дни, они унесли жизни 20 жителей страны. Накануне задержали трех человек, при досмотре у них были обнаружены гранаты и нож.

Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под полный контроль города Красный Лиман

Что случилось этой ночью: суббота 28 мая

Администрация Байдена одобрила поставку Украине реактивных систем залпового огня

Новый французский премьер обозначила приоритеты

Новый французский премьер обозначила приоритеты

В Финляндии заявили о "хороших" переговорах с Турцией и Швецией по вступлению в НАТО

Собор Украинской православной церкви объявил о ее полной независимости

Собор Украинской православной церкви объявил о ее полной независимости

Эксперт допустил снижение цен на кофе на 12% благодаря погоде в Южной Америке

Эксперт допустил снижение цен на кофе на 12% благодаря погоде в Южной Америке
Военная операция на Украине

В ДНР могут казнить воевавших на стороне Украины подданных Британии и Марокко

В ВОЗ призвали быстро принять меры против распространения оспы обезьян

В ВОЗ призвали быстро принять меры против распространения оспы обезьян

ЕС может отсрочить запрет на поставки нефти РФ по "Дружбе" в Венгрию