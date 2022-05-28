Еще пять палестинцев задержаны в ходе нового рейда военных Израиля

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Силы безопасности Израиля в ходе рейда в ночь на субботу задержали еще пять палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщает The Jerusalem Post.

Рейды проводили силами Армии обороны Израиля, общей службы безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции на юге Западного берега реки Иордан в нескольких деревнях и лагерях беженцев.

Задержанных допрашивает полиция.

Рейды стали частью операции "Разбить волну" (англ. Break the Wave), которая проводится после серии терактов, совершенных палестинцами в последние дни, они унесли жизни 20 жителей страны. Накануне задержали трех человек, при досмотре у них были обнаружены гранаты и нож.