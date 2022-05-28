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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Минобороны РФ сообщило о взятии под полный контроль города Красный Лиман

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Город Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР) полностью перешел под контроль российских военных, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

Он сказал, что в результате совместных действий Вооруженных сил России и народной милиции ДНР город Красный Лиман "полностью освобожден".

Министерство обороны РФ сообщило, что два штурмовых самолета Су-25 ВВС Украины сбиты над населенными пунктами Заградовка Херсонской области и Барвенкого Харьковской области, в Запорожской области в районе населенного пункта Орехово уничтожен украинский вертолет Ми-8.

По словам Конашенкова, также за сутки уничтожено 18 украинских беспилотников.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в населенном пункте Бахмут были уничтожены: передовой пункт управления 30-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления бригады территориальной обороны в населенном пункте Соледар", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Также, по его словам, поражены пять командно-наблюдательных пунктов и 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

"Уничтожены четыре склада боеприпасов в районе Нырково, Бахмут и Мироновка Донецкой народной республики", - заявил Конашенков.

Хроника 24 февраля – 28 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина ДНР Красный Лиман
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