Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими вертолетами двух украинских танков

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что два танка и опорный пункт армии Украины уничтожены в результате удара, который нанесли российские вертолеты Ка-52.

"Авиационные удары наносили с дистанции более пяти километров. В результате боевого применения ракетного вооружения вертолетов были уничтожены два танка и опорный пункт ВСУ", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ в воскресенье опубликовало видеокадры применения ударных вертолетов Ка-52 против опорных пунктов и бронированной техники вооруженных сил Украины.

Российские военные в воскресенье также распространили кадры применения 203-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) "Малка" в ходе специальной военной операции на Украине.

"Огнем самоходных артиллерийских установок "Малка" были уничтожены позиции ВСУ, укрепившиеся в лесном массиве". Расчеты 203-мм САУ "Малка" вели боевую стрельбу с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальности до 40 километров", - говорится в сообщении.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.