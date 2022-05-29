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Аэропорт Керки предложил иностранным авиакомпаниям бесплатное наземное обслуживание

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Керки предложил иностранным авиакомпаниям услуги по бесплатному наземному обслуживанию воздушных судов и заправку авиационным топливом.

Соответствующее объявление размещено в воскресенье на сайте аэропорта.

"Чтобы привлечь иностранные авиакомпании, международный аэропорт Керки устанавливает самые низкие цены в Туркменистане за наземное обслуживание. В аэропорту предоставляется бесплатное наземное обслуживание, за исключением аэронавигации и за сборы ГСМ для иностранной авиакомпании, совершающей технические посадки при заправке не менее 15 тонн топлива", - говорится в сообщении.

Новый аэропорт в Керки, рассчитанный на обслуживание 100 пассажиров в час, введен в эксплуатацию в июне 2021 года.

Аэропорт расположен в Лебапском велаяте (области) в восточной части Туркменистана, граничащей на севере с Узбекистаном и на юге с Афганистаном.

Туркменистан Керки
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