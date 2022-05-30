Глава МИД Франции прибыла с визитом на Украину

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посещает в понедельник Украину, она встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, сообщил телеканал BFMTV.

"Этой поездкой министр желает засвидетельствовать солидарность Франции с украинским народом и ее полную решимость усилить свою поддержку Украины (...) как в плане гуманитарном и финансовом, так и на предмет снабжения оборонным оснащением", - цитирует канал коммюнике французского министерства иностранных дел.

Колонна встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, также ее примет Зеленский, отмечает телеканал.

По данным BFMTV, глава МИД Франции - первый член французского правительства, посещающий Украину с начала российской специальной военной операции в этой стране 24 февраля.

Министр иностранных дел Франции побывает в городе Буча, где встретится с его мэром.

Телеканал со ссылкой на посольство Франции в Киеве предполагает, что визит предваряет скорое посещение страны президентом Эммануэлем Макроном.

При этом BFMTV напоминает, что сам Макрон в середине марта заявлял, что не исключает поездки в Киев, "когда необходимые условия будут соблюдены".