Источник сообщил о двух пострадавших в результате взрыва в запорожском Мелитополе

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в понедельник утром в центре Мелитополя Запорожской области, сообщил "Интерфаксу" член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

"В самом центре города произошел взрыв. Сейчас все оцеплено взрывотехниками, ведутся работы по проверке, нейтрализации, определению последствий. Пока режим тишины по вопросу", - сказал Рогов.

О причинах взрыва не сообщается.

Как уточнил "Интерфаксу" осведомленный источник, пострадали два человека. Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале "специальной военной операции" на Украине.

Мелитополь - второй по численности населения город в Запорожье и самый крупный на подконтрольной РФ части области.