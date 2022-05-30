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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:08

Источник сообщил о двух пострадавших в результате взрыва в запорожском Мелитополе

Источник сообщил о двух пострадавших в результате взрыва в запорожском Мелитополе
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в понедельник утром в центре Мелитополя Запорожской области, сообщил "Интерфаксу" член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

"В самом центре города произошел взрыв. Сейчас все оцеплено взрывотехниками, ведутся работы по проверке, нейтрализации, определению последствий. Пока режим тишины по вопросу", - сказал Рогов.

О причинах взрыва не сообщается.

Как уточнил "Интерфаксу" осведомленный источник, пострадали два человека. Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале "специальной военной операции" на Украине.

Мелитополь - второй по численности населения город в Запорожье и самый крупный на подконтрольной РФ части области.

Хроника 24 февраля – 30 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Мелитополь
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