Нидерланды отказались выполнять требования об оплате российского газа в рублях

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Газовый трейдер из Нидерландов Gasterra отказался выполнять требования "Газпрома" по новой системе оплаты. Соответствующее заявление размещено на сайте компании.

"В ответ на решение GasTerra "Газпром" объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года", - отмечается в релизе покупателя.

"Это связано с тем, что это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС, а также потому что существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым вариантом оплаты. В частности, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск для гронингенской компании", - также говорится в сообщении.

Прекращение поставок означает, что с настоящего момента до 1 октября 2022 года, момента завершения контракта, покупатель не получит примерно 2 млрд куб. м газа. Этот объем, уверенна GasTerra, она сможет безболезненно восполнить у других поставщиков.

Ранее в понедельник датская энергетическая компания Orsted приняла аналогичное решение.

Новый порядок расчета за российский газ

Россия требует, чтобы импортеры газа с 1 апреля оплачивали его поставки рублями, в соответствии с новым президентским указом. Предполагается, что иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа "К", перечислять туда деньги за газ в валюте контракта, а Газпромбанк будет менять валюту на рубли и переводить рубли "Газпрому".

Поставки российского газа в Польшу, Болгарию и Финляндию уже прекращены из-за отказа этих стран перейти на расчеты за газ в рублях.