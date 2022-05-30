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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

В ДНР рассказали, что некоторым украинским пленным грозит смертная казнь

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Некоторым украинским пленным, в том числе сдавшимся на "Азовстали", грозит высшая мера наказания - смертная казнь, заявил "Интерфаксу" глава министерства юстиции Донецкой народной республики Юрий Сироватко.

"Справедливое решение по каждому конкретному случаю будет вынесено в правовом поле. Предварительно могу сказать, что среди тех, кто находится под стражей, есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания. Согласно Уголовному кодексу ДНР - это смертная казнь", - заявил Сироватко в понедельник.

Он добавил, что "все военнопленные содержатся в достойных условиях". "Им обеспечено трехразовое питание, медицинское обслуживание и все жизненно необходимое", - подчеркнул глава Минюста ДНР.

Украина Россия ДНР Юрий Сироватко
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