Лидеры стран ЕС договорились об эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Есть согласие на запрет на импорт российской нефти в ЕС. Это немедленно коснётся более чем двух третей импортируемой российской нефти", - написал он в социальной сети.

По словам Мишеля, согласованный пакет санкций, как и ожидалось, "включает в себя отключение Сбербанка, крупнейшего банка РФ, от Swift".

Пакет санкций будет предусматривать и "запрет на вещание ещё трёх государственных российских каналов". Также, как отметил Мишель, предусмотрены санкции "против физлиц".

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила несколько иные данные. Она пояснила в соцсетях, что эмбарго коснётся "к концу года около 90% импорта ЕС российской нефти".

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждали вариант, при котором эмбарго коснётся нефти, поставляемой по морю. Это дало бы возможность Венгрии и ряду других стран продолжить какое-то время получать нефть по трубопроводу "Дружба". Именно Венгрия несколько недель блокировала предложение по эмбарго. При этом премьер Венгрии Виктор Орбан в понедельник перед стартом саммита лидеров ЕС заявил, что в целом положительно относится к идее эмбарго только на поставки нефти по морю.