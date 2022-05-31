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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:44

Саммит ЕС призвал Совет Евросоюза безотлагательно принять шестой пакет санкций против РФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Внеочередной Европейский совет договорился в ночь на вторник по шестому пакету санкций в отношении России и потребовал его скорейшего официального принятия Советом ЕС.

"Европейский совет настоятельно призывает Совет (ЕС) безотлагательно доработать и принять его, обеспечив хорошо функционирующий единый рынок ЕС, честную конкуренцию, солидарность между государствами-членами и равные условия, в том числе в отношении поэтапного отказа от нашей зависимости от ископаемого топлива из России", - говорится в заключении саммита ЕС.

В документе подтверждается приверженность Евросовета "усилению давления на Россию и Белоруссию".

"Европейский совет призывает все страны присоединиться к санкциям ЕС. Любые попытки обойти санкции или помочь России другими способами должны пресекаться", - отмечается в заключении саммита.

Главы государств и правительств стран ЕС согласились, что "шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу".

Европейский совет намерен как можно скорее вернуться к вопросу о временном исключении для сырой нефти, доставляемой по трубопроводу, сообщается в опубликованном в Брюсселе документе.

Евросоюз
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