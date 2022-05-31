Рекордсмен по количеству татуировок увеличил количество рисунков на своем теле

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Человек, которому принадлежит мировой рекорд Гиннеса по количеству вытатуированных на теле квадратов числом 848, сказал, что со времени рекорда набил на свое тело еще больше квадратов, а также специальную татуировку с логотипом Гиннеса, сообщает агентство United Press International.

Мэтт Гоун был удостоен титула Гиннесса в 2014-м году за наибольшее количество квадратов, вытатуированных на теле, когда квадратов на его теле было набито 848.

В новом видео из Книги рекордов Гиннесса он сказал, что с тех пор добавил к своему телу еще 20-30 квадратов в виде различных флагов.

В видео также были показаны кадры, на которых Гоуну вытатуировали логотип Книги рекордов Гиннесса на задней части ноги на съезде татуировщиков в Кольмаре, Франция.