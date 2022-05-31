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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

На Тайване во время учебного полета разбился военный самолет

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - На юге Тайваня разбился учебно-тренировочный самолет тайваньских ВВС AT-3, пилот погиб, сообщает Taiwan News со ссылкой на военное ведомство.

Пилот 1999 года рождения выполнял свой второй одиночный вылет. Он вылетел с авиабазы Ганшань в городе Гаосюн в группе из пяти AT-3 в 8:03 по местному времени 30 мая. Пять минут спустя его самолет пропал с радаров. Он упал рядом с автодорогой и загорелся. Пилот был найден погибшим.

AT-3 - усовершенствованный учебно-тренировочный самолет отечественной разработки, который впервые поднялся в воздух в 1980 году. Он способен нести оружие.

Глава администрации Тайваня Цай Иньвэнь поручила расследовать случившееся, говорится в заявлении ее офиса.

Тайвань AT-3 Ганшань
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