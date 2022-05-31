В Турции автобус с российскими туристами повалил два дерева и фонарный столб

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Автобус, в котором 13 российских туристов направлялись на экскурсию в Демре, попал в аварию и перевернулся в районе Кумлуджа в провинции Анталья, сообщает турецкое агентство DHA.

"Водитель экскурсионного автобуса, перевозившего 13 российских туристов, потерял управление и врезался в опору линии электропередачи. В результате пострадали 11 туристов и водитель", - сообщает издание.

По его данным, на место происшествия прибыли медики, полиция и пожарные.

Пострадавшие доставлены на машинах скорой помощи в государственные и частные больницы Кумлуджи и Финике. Части туристов оказали помощь на месте, их состояние не вызывает опасений.

Направлявшиеся на экскурсию туристы отдыхают в одном из отелей курортной зоны Чамьюва в Кемере.

Автобус повалил два дерева и фонарный столб на разделительной полосе. Трасса Кумлуджа - Финике была частично закрыта для движения после инцидента. После того, как автобус эвакуировали, движение вновь открылось.

В Демре расположен популярный у российских туристов и паломников храм Святого Николая Чудотворца.