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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

"Энергоатом" привлек кредит на $51 млн для закупки топлива у Westinghouse

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" привлекло кредит Укрэксимбанка (Киев) на сумму 1,5 млрд гривен (более $51 млн по текущему курсу) для закупки свежего ядерного топлива у Westinghouse в 2022 году, говорится в сообщении НАЭК.

"Привлеченные кредитные средства позволят увеличить закупку американского топлива и обеспечить эффективную работу энергоблоков украинских АЭС после отказа от российского ядерного топлива", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее "Энергоатом" объявил о полном отказе от закупок ядерного топлива производства РФ.

"Энергоатом" является оператором четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует Запорожскую, Южно-Украинскую, Ровенскую и Хмельницкую станции с 15 энергоблоками, оснащенными водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,8 ГВт.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 марта 2022 года государственный Укрэксимбанк по размеру активов занимал 3-е место среди 69 действовавших в стране банков.

Официальный курс на 31 мая - 29,25 грн./$1.

Украина Энергоатом НАЭК Укрэксимбанк Westinghouse
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