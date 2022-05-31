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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Киргизия ввела временный запрет на экспорт сахара

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Кабинет министров Киргизии ввел временный запрет на экспорт сахара, сообщает во вторник пресс-служба кабмина республики.

"Кабинет министров Киргизии вводит временный запрет на вывоз сахара-песка и сахара-сырца тростникового с территории страны сроком на шесть месяцев", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, постановление разработано в целях исключения возможности массового вывоза сахара с территории Киргизии, обеспечения продовольственной безопасности страны и сдерживания цен на рынке.

Ранее для недопущения необоснованного роста цен на сахар служба антимонопольного регулирования Киргизии провела мониторинг по всем областям республики. Анализ показал, что дефицита сахара в стране нет, но цены на него начали расти.

По данным национального статистического комитета страны, с начала мая сахар в Киргизии подорожал на 10%. Если по состоянию на 2 мая стоимость сахара в среднем по стране составляла 86,38 сома ($1,04), то на 30 мая она достигла 95,38 сома ($1,14).

Киргизиия
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