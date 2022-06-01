Индия может вскоре начать переговоры с РФ об импорте угля по льготной цене

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Правительство Индии в ближайшее время может начать переговоры с Россией и рядом других стран об импорте угля по сниженной цене во избежание нехватки топлива и для создания резервных запасов. Об этом пишет издание Mint со ссылкой на правительственные источники.

"Правительство может вскоре начать переговоры с Россией, Австралией, Индонезией и Южной Африкой для того, чтобы оказать содействие государственной компании Coal India Ltd в импорте угля по сниженной цене в качестве экстренной меры, чтобы избежать нехватки топлива на электростанциях страны и формирования запасов", - пишет газета.

По данным источников, возможные межправительственные переговоры будут проходить под руководством министерств иностранных дел с участием министров финансов, угольной промышленности и энергетики, а также корпорации по добыче и переработке угля Coal India Ltd.

Издание отмечает, что Индия хочет прибегнуть к помощи других государств, поскольку внутренние поставки угля не смогут удовлетворить ежедневные потребности на электростанциях и сформировать достаточные запасы на период сезона дождей с июня по сентябрь. В правительстве страны опасаются, что нехватка запасов угля может привести к более масштабному энергетическому кризису в сентябре и октябре.

Потребность Индии в импорте угля из других стран также возникала на фоне отключения электроэнергии из-за резкого роста спроса на нее, который в том числе вызван сильной жарой. Электростанции Индии ежедневно сжигают около 2 млн тонн угля для выработки электроэнергии, напоминает газета.