Ученые объяснили различие цветов Урана и Нептуна

Изображение: NASA/JPL-Caltech/B. Jonsson

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Ученые Оксфорда установили, почему имеющие похожую массу, размеры и состав атмосферы Нептун и Уран выглядят по-разному, говорится в сообщении университета.

Отмечается, что обе планеты имеют голубой цвет, но Нептун выглядит ярко-голубым по сравнению с тусклым соседом.

Ученые использовали данные космического телескопа Хаббла, инфракрасного телескопа NASA и Северного телескопа Джемини на острове Гавайи.

"Новое исследование под руководством профессора физического факультета Оксфордского университета Патрика Ирвина устанавливает, что слой дымки, который существует на обеих планетах, стоит за различными оттенками синего. Если бы в атмосферах Нептуна и Урана не было дымки, оба они казались бы почти одинаково синими", - говорится в сообщении.

Международная группа исследователей разработала модель для описания аэрозольных слоев в атмосферах Нептуна и Урана, которая одновременно соответствует наблюдениям отраженного солнечного света от ультрафиолетовых до ближних инфракрасных длин волн.

Модель команды включает три слоя дымки - метанового тумана - на разных высотах в атмосферах каждой планеты.

"Средний слой частиц тумана, чуть выше уровня конденсации метана, оказывается более толстым на Уране, чем на Нептуне, что влияет на видимый цвет двух планет", - говорится в сообщении.

На обеих планетах метановый лед конденсируется на частицах в среднем слое, образуя метановый снег, который тянет частицы дымки глубже в атмосферу, где они затем могут способствовать конденсации сероводородного льда, образуя еще один, более глубокий слой облаков или дымки.

Нептун имеет более активную, турбулентную атмосферу, чем Уран, его атмосфера более эффективно производит метановый снег, поэтому слой его дымки тоньше, чем у соседа, что и делает цвет более насыщенным.

Напротив, избыточная дымка на Уране накапливается в застойной, вялой атмосфере планеты, придавая ей более светлый тон, чем у Нептуна.

Наличие более глубокого слоя может объяснить темные пятна, иногда видимые на Нептуне и реже – на Уране, такие как знаменитое Большое Темное пятно (GDS-89) на Нептуне.