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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:42

Украина увеличит поставки электроэнергии в Польшу за счет ввода ЛЭП ХАЭС-Жешув

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Украина совместно с Польшей восстановит ЛЭП Хмельницкая АЭС - Жешув (Польша) для увеличения экспорта электроэнергии в республику.

Как сообщила НЭК "Укрэнерго", договоренности о восстановлении этого межгосударственного интерконнектора закреплены межправительственным меморандумом по усилению сотрудничества в сфере энергетики, подписанном министром энергетики Украины Германом Галущенко и министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой в Киеве.

По словам Галущенко, которые приводятся в сообщении, ввод ЛЭП в эксплуатацию потенциально даст возможность Украине увеличить экспорт электроэнергии в Польшу до 1 ГВт, что позволит последней в значительной степени заместить российские газ и уголь. Это даст Киеву более 1 млрд евро прибыли ежегодно, отмечает "Укрэнерго".

Согласно сообщению Минэнерго Украины, стороны договорились о введении в эксплуатацию межгосударственной ЛЭП на 400 кВ между Украиной и Польшей в ближайшее время.

При этом "Укрэнерго" отмечает, что Польша стала первой страной, куда возобновился экспорт украинской электроэнергии после синхронизации энергосистемы Украины с европейской ENTSO-E, а министр Москва заявила, что ее страна прямо заинтересована в увеличении импорта.

Кроме того, польское правительство также активно способствует развитию отношений между странами в энергетике и принимает участие в общих энергетических проектах, углубляющих интеграцию Украины в ENTSO-E. Так, 1 июня по результатам консультаций в Киеве Украина и Польша подписали восемь межправительственных соглашений и меморандумов.

В частности, подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики, предполагающий усиление кооперации, чтобы способствовать выходу из зависимости от российских энергоресурсов.

Экспорт электроэнергии в Польшу возобновился с конца марта. Его осуществляет "ДТЭК Захидэнерго".

Украина Польша Укрэнерго
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