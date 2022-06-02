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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Китай вывел на орбиту группу спутников связи Geely-01

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Китай в четверг вывел на орбиту группу из девяти коммерческих спутников, предназначенных для апробирования различных технологий в сфере обеспечения интернет-связью транспортных средств, сообщил телеканал CGTN.

Группа спутников под названием Geely-01 была запущена с помощью ракеты-носителя"Чанчжэн-2С" с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая в 12.00 по местному времени (7.00 по московскому времени).

Все космические аппараты успешно вышли на штатную орбиту.

Это был уже 422-й запуск китайской ракеты-носителя серии "Чанчжэн".

Китай Geely-01
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