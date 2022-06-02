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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Норвегия возобновила производство на своем заводе СПГ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Норвегия возобновила производство сжиженного природного газа на заводе Hammerfest LNG, остановленное после пожара в сентябре 2020 года, сообщила компания Equinor.

Проектная мощность предприятия составляет 6,5 млрд куб. м газа в год.

Первые объемы СПГ уже поступают в резервуары завода. Танкеры-газовозы Arctic Voyager, Arctic Lady и Arctic Princess стоят на якоре недалеко от острова Мелкёйя, где расположено предприятие, готовые принять груз на борт.

Обычно для заполнения резервуаров хранения на заводе требуется 4-5 дней, прежде чем СПГ будет загружен в газовозы для экспорта. При выходе на полную мощность Hammerfest LNG может наполнять новый танкер каждые пять дней.

Совладельцами завода являются Equinor Energy AS, Petoro AS, TotalEnergies EP Norge AS, Neptune Energy Norge AS и Wintershall Dea Norge AS. Оператор – Equinor.

Пожар на заводе произошел в сентябре 2020 года. Несмотря на то что он ограничился воздухозаборником одной из пяти больших газовых турбин, огонь и тушение огня морской водой нанесли предприятию значительный ущерб, повредили электрическое оборудование и кабели. Ремонт затянулся из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер.

Норвегия Equinor Hammerfest
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