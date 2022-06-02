Власти Эстонии разрешат работу в стране беженцам из РФ и Белоруссии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии разрешит выдавать визы для работы и предпринимательской деятельности, а также срочные виды на жительство впущенным в страну по гуманитарным соображениям гражданам России и Белоруссии.

"Поправки к постановлению о санкциях позволяют в виде исключения работать в Эстонии также аккредитованным МИД российским и белорусским журналистам, например, из Associated Press", - сообщила в четверг пресс-служба правительства.

Исключение распространяется на белорусских граждан, которым департамент полиции и погранохраны выдал долгосрочную визу для работы в сфере информационно-коммуникационных технологий.

По гуманитарным соображениям визы гражданам России и Белоруссии выдаются в том случае, если по возвращении на родину их жизнь и здоровье могут подвергнуться реальной угрозе, заявили в правительстве.