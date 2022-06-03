Спецпосланники Южной Кореи, США и Японии обсудят безопасность Корейского полуострова

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Высокопоставленные спецпосланники Южной Кореи, США и Японии встретятся в Сеуле в пятницу, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове, сообщает "Ренхап".

По информации агентства, новый спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон проведет двусторонние и трехсторонние встречи со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и директором департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси в штаб-квартире министерства иностранных дел Республики Корея.

Отмечается, что трехсторонняя встреча, первая в своем роде с момента прихода к власти нового президента Южной Кореи Юн Сок Еля, призвана продемонстрировать тесную координацию между странами.

Госдепартамент США ранее заявил, что три стороны обсудят широкий круг вопросов, включая реакцию международного сообщества на недавние запуски Северной Кореей баллистических ракет и вспышку COVID-19 в стране.

Встреча также пройдет на фоне предположений, что Север готовится провести ядерное испытание - первое с 2017 года.