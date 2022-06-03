Ученые обнаружили самое большое растение в мире общей площадью 180 км²

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Ученые обнаружили у берегов Австралии самое большое в мире растение — луговую водоросль, которая выросла путем многократного клонирования самой себя и достигла площади 180 км², сообщает Associated Press.

Генетический анализ показал, что найденные подводные поля ткацких зеленых водорослей - это единый организм, занимающий площадь в 70 квадратных миль (180 квадратных километров) и клонирующий самого себя в течение 4500 лет.

Исследование было опубликовано в среду в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Ученые подтвердили, что луг был единым организмом, взяв образцы и сравнив ДНК побегов водорослей по всему руслу, пишет Джейн Эджлоу, соавтор исследования и морской биолог из Университета Западной Австралии.

Различные растения и некоторые животные могут размножаться половым путем. Есть недостатки в том, чтобы быть клонами одного организма, такие как повышенная восприимчивость к болезням, но "этот процесс может создать "обнадеживающих монстров"", способствуя быстрому росту, пишут исследователи.

Ученые называют находку "самым большим из известных клонов на Земле", поскольку он занимает площадь, превышающую Вашингтон.

Хотя луг с водорослями огромен, он уязвим. Десять лет назад водоросли покрывали еще большую площадь, но циклоны и повышение температуры океана, связанные с изменением климата, недавно уничтожили почти десятую часть древнего слоя водорослей.