Руководство КНР хочет расширить помощь России, но не получить новых санкций

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но при этом не нарушить санкции Запада, утверждает Washington Post со ссылкой на неназванных китайских чиновников.

По их словам, руководство Китая хочет расширить помощь России, не вступая в противоречие с западными санкциями, и установило ограничения на то, что оно будет делать. Китайские официальные лица также заявили, что высшее руководство КНР призвало к новым инвестициям и торговле с Белоруссией, которая также подверглась санкциям.

"Это нелегко", - заявил изданию высокопоставленный американский чиновник.

"И этого недостаточно с российской точки зрения", - отметил он.

Как утверждают источники газеты, Москва по меньшей мере дважды "оказывала давление на Пекин, чтобы он предложил новые формы экономической поддержки". Китайский чиновник назвал недавние консультации России и КНР "напряженными".

Согласно утверждениям собеседников издания, российские официальные лица "призывают Китай выполнить свое заявление" о партнерстве "без границ", сделанное за несколько недель до начала спецоперации на Украине. Кроме того, по утверждениям китайских чиновников, Россия настаивает на сохранении "торговых обязательств", предшествовавших спецоперации, а также рассчитывает на финансовую и технологическую поддержку, на которую теперь наложены санкции со стороны США.

"Китай четко изложил свою позицию по ситуации на Украине и по незаконным санкциям против России", - сказал человек в Пекине, непосредственно знакомый с ходом дискуссий.

"Мы понимаем затруднительное положение Москвы. Но мы не можем игнорировать нашу собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в наилучших интересах китайского народа", - отметил он.

Как заявили изданию китайские и американские официальные лица, Пекин находится в затруднительном положении.

"То, что Китай пытается сделать, - это быть с Россией, публично демонстрировать нейтралитет и не подвергаться финансовому риску", - сказал американский чиновник.

"Многие из этих целей противоречат друг другу. Трудно выполнять их одновременно", - считает он.