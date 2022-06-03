МИД Японии вызвал группу саперов из-за подозрительной посылки

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Группа саперов была вызвана в Министерство иностранных дел Японии после того, как в ведомство в пятницу утром поступила подозрительная посылка, сообщают местные СМИ.

Столичное полицейское управление направило группу саперов в министерство после того, как проверка показала, что в посылке мог содержаться порох.

Согласно сообщениям СМИ, в посылке была обнаружена пластиковая бутылка.

Источники, близкие к расследованию, сообщили, что отправление прибыло в министерство по почте около 9:30 (3:30 по московскому времени). На посылке было указано имя отправителя.

Полиция ведет расследование.