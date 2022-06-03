Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Минимум три человека погибли в железнодорожной катастрофе в Германии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере три человека погибли в железнодорожной катастрофе на юге Германии в Гармиш-Партенкирхене, сообщает телеканал Welt со ссылкой на представителя земельной управы.

По словам источника, есть множество пострадавших.

Поезд следовал в пятницу утром в направлении Мюнхена и по неизвестной причине примерно в 12:15 (13:15 по московскому времени) сошел с рельсов. Об этом сообщил представитель местной полиции. По его словам, перевернулось несколько вагонов.

Другие подробности пока не сообщаются.

Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Собянин сообщил об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском

Собянин сообщил об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском

Под санкции ЕС подпали еще свыше 60 физлиц и 18 организаций из РФ

Под санкции ЕС подпали еще свыше 60 физлиц и 18 организаций из РФ

Основатель "Яндекса" Волож, "УАЗ" и "КАМАЗ" попали в санкционный список ЕС

Военная операция на Украине

Лукашенко заверил, что Россия не собирается захватывать Украину

Лукашенко заверил, что Россия не собирается захватывать Украину

Лукашенко предложил транзит зерна с Украины в балтийские порты через Белоруссию

Лукашенко предложил транзит зерна с Украины в балтийские порты через Белоруссию

Национализация в Запорожской области не затронула частную собственность

Национализация в Запорожской области не затронула частную собственность

Лукашенко потребовал, чтобы в ополчение от каждого сельсовета вошли по 50 человек

Один киргизский военный ранен в ходе перестрелки на границе с Таджикистаном

Пограничники Киргизии сообщили о переброске Таджикистаном тяжелой техники к границе

Пограничники Киргизии сообщили о переброске Таджикистаном тяжелой техники к границе

Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций в отношении России

Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций в отношении России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });