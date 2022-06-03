Минимум три человека погибли в железнодорожной катастрофе в Германии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере три человека погибли в железнодорожной катастрофе на юге Германии в Гармиш-Партенкирхене, сообщает телеканал Welt со ссылкой на представителя земельной управы.

По словам источника, есть множество пострадавших.

Поезд следовал в пятницу утром в направлении Мюнхена и по неизвестной причине примерно в 12:15 (13:15 по московскому времени) сошел с рельсов. Об этом сообщил представитель местной полиции. По его словам, перевернулось несколько вагонов.

Другие подробности пока не сообщаются.