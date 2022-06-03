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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

В ЛНР заблокировали мессенджер Viber из соображений безопасности

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Мессенджер Viber заблокирован на территории Луганской народной республики с 3 июня из-за его использования украинскими военными для получения данных о геолокации объектов. Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций ЛНР Олег Фетисов.

"С 3 июня на территории Луганской народной республики будет временно ограничен доступ к сервису обмена сообщениями Viber", - сообщил Фетисов журналистам в пятницу.

Он пояснил, что это решение принято в ответ на участившиеся случаи использования сервиса "как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокации и нахождения нашей как критической гражданской, так и военной инфраструктуры".

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине.

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