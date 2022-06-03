Два человека подорвались на пляже в Мариуполе

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Взрыв на пляже в Мариуполе унес жизни двух человек, включая ребенка. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"В результате детонации взрывоопасного предмета на территории песчаного пляжа, расположенного по ул. Большая Морская, погибли два человека, один из них ребенок", - говорится в сообщении, распространенном штабом терробороны в пятницу.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. 20 мая российские военные объявили о полном контроле над Мариуполем.