Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Два человека подорвались на пляже в Мариуполе

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Взрыв на пляже в Мариуполе унес жизни двух человек, включая ребенка. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"В результате детонации взрывоопасного предмета на территории песчаного пляжа, расположенного по ул. Большая Морская, погибли два человека, один из них ребенок", - говорится в сообщении, распространенном штабом терробороны в пятницу.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. 20 мая российские военные объявили о полном контроле над Мариуполем.

Мариуполь Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Ереване начались столкновения с полицией у резиденции премьера Армении

Россия попросила Шри-Ланку разрешить вылет арестованному самолету "Аэрофлота"

Россия попросила Шри-Ланку разрешить вылет арестованному самолету "Аэрофлота"

Собянин сообщил об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском

Собянин сообщил об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском

Под санкции ЕС подпали еще свыше 60 физлиц и 18 организаций из РФ

Под санкции ЕС подпали еще свыше 60 физлиц и 18 организаций из РФ

Основатель "Яндекса" Волож, "УАЗ" и "КАМАЗ" попали в санкционный список ЕС

Военная операция на Украине

Лукашенко заверил, что Россия не собирается захватывать Украину

Лукашенко заверил, что Россия не собирается захватывать Украину

Лукашенко предложил транзит зерна с Украины в балтийские порты через Белоруссию

Лукашенко предложил транзит зерна с Украины в балтийские порты через Белоруссию

Национализация в Запорожской области не затронула частную собственность

Национализация в Запорожской области не затронула частную собственность
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });