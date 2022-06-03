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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

В МИД Франции заявили о гибели француза во время боев на Украине

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Гражданин Франции погиб во время боев на Украине, сообщили в пятницу во французском МИД.

"Мы узнали грустную новость о том, что француз был смертельно ранен во время боевых действий на Украине", - приводит телеканал BFM-TV заявление МИД Франции.

Во французском внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования родственникам погибшего. В министерстве подробностей о случившемся не предоставили. Однако накануне радиостанция "Эроп-1" сообщала со ссылкой на собственные источники, что гражданин Франции, принимавший участие в боевых действиях на стороне Украины, "был смертельно ранен во время артиллерийского обстрела" в Харьковской области.

Между тем, телеканал BFM-TV также передает, что двое журналистов агентства Reuters в пятницу получили "легкие ранения", когда они попали под обстрел, направляясь в Северодонецк. При этом, как отмечает телеканал, водитель транспортного средства, на котором двигались, в том числе журналисты, погиб.

Украина Франция
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