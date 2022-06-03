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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Сенаторы США призвали ввести санкции против большего числа россиян из-за Украины

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Группа американских сенаторов направила в пятницу письмо главе Минфина США Джаннет Йеллен с призывом ужесточить антироссийские санкции в связи с российской спецоперацией на Украине.

В письме американские сенаторы заявляют о "необходимости ужесточения санкций в отношении тех, кто содействует вторжению России на Украину". В частности, они призывают применить ограничительные меры не только к физлицам, занимающим высокое положение в РФ, но и к чиновникам более низкого ранга.

Сенаторы также предлагают Йеллен принять во внимание список Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, запрещен в России за экстремизм), в котором насчитывается 6 тыс. человек, против которых предлагается ввести ограничительные меры.

В нем отмечается, что сенаторы готовы оказать "помощь при имплементации подобных санкций".

Под письмом стоят подписи сенаторов как от демократической, так и от республиканской партии: Марка Уорнера, Марко Рубио, Рона Уайдена, Джеймса Риша, Мартина Хайнриха, Сьюзан Коллинс, Кирстен Джиллибранд, Джона Корнина, Бена Сасса.

США Россия Украина
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