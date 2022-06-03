ЕК выделит более 4 млн евро на защиту свободы и плюрализма СМИ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу тендер на сумму 4,1 млн евро для мониторинга и защиты свободы и плюрализма СМИ.

"Мы привержены укреплению нашего общеевропейского механизма быстрого реагирования для защиты журналистов. С 2020 года этот механизм успешно предоставляет поддержку, юридическую помощь и убежище журналистам, которым угрожает опасность. Совсем недавно он помогал украинским журналистам в эмиграции", - заявила заместитель председателя ЕК, курирующая защиту европейских ценностей, Вера Юрова.

Она также указала на то, что данный механизм мониторит нападения на журналистов и поэтому является ключевым инструментом для контроля за тем, как рекомендации Еврокомиссии по безопасности журналистов выполняются на местах.

"С 3,1 млн евро - как никогда большим бюджетом - мы поможем еще большему количеству журналистов и еще больше улучшим наши инструменты мониторинга", - считает Юрова.

В коммюнике ЕК поясняется, что 3,1 млн евро пойдут на обеспечение работы механизма быстрого реагирования для защиты журналистов, находящихся под угрозой, и еще 1 млн евро выделяется на дальнейшее укрепление в странах союза позиций советов по СМИ и разработку журналистских стандартов.

"Свобода СМИ и плюрализм являются ключевыми ценностями, на которых зиждется наша демократия, и их нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Поддержка механизма быстрого реагирования позволит нам защитить наших журналистов, которым угрожают, и отслеживать нарушения свободы прессы и СМИ", - отметил член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

В Брюсселе сообщают, что некоммерческие организации, международные организации, университеты, другие образовательные учреждения и исследовательские центры в ЕС и в ассоциированных странах, включая Украину, могут подать свои предложения на конкурс до 20 сентября 2022 года.