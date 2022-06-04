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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Жителей ряда американских штатов предупредили об учащении отключений света этим летом

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Власти и энергетические компании предупреждают жителей штатов на Западе и Среднем Западе США о возможности отключений электроэнергии этим летом из-за аномальной жары и засухи, сообщает Axios.

Издание называет несколько факторов, которые, вероятно, приведут к отключениям света. Во-первых, в жару повышается расход электроэнергии и растет нагрузка на электросети. Во-вторых, засуха истощает водохранилища и и повышает нагрузку на гидроэлектростанции. Кроме того, закрытие устаревших электростанций также способствовало увеличению риска перебоев в подаче электроэнергии.

Как отмечается, предупреждения получили жители Калифорнии, Аризоне, Иллинойсе и Северной Дакоте. Основная коммунальная компания в штате Нью-Мексико сначала предупредила жителей о перебоях, но потом отозвала предупреждение, так как в штате продлили срок работы устаревших электростанций.

США Калифорния Аризона Иллинойс Северная Дакота
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