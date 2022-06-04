Три человека ранены в результате нападения с ножом в больнице в США

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В США неизвестный с ножом напал на людей в больнице в Лос-Анджелесе, ранения получили три человека, сообщает NBC Los Angeles со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала, в результате ранений все трое пострадавших были в критическом состоянии, их доставили в местный травматологический центр. Позднее их состояние стабилизировалось.

По словам представителя больницы, нападавший был задержан полицией в пятницу в 17:00 (03:00 мск). Полиция Лос-Анджелеса еще не проверила эту информацию.

Официально личности пострадавших не названы, но техник больницы рассказал телеканалу, что видел женщину-врача и двух медсестер с ножевыми ранениями.