Человек погиб при столкновении поезда с внезапно сошедшим оползнем в Китае

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU -В Китае в результате столкновения пассажирского поезда с оползнем, по предварительным данным, погиб машинист, один сотрудник поездной бригады и семь пассажиров получили ранения, сообщило центральное китайское телевидение со ссылкой на данные местных властей.

Поезд D2809 при подъезде к туннелю перед станцией Жунцзян провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая врезался во внезапно сошедший на железнодорожное полотно оползень, два вагона сошли с рельсов.

Местные власти в экстренном порядке направили к месту аварии более 50 спасателей и 11 единиц специальной техники.

По поступающей информации, все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, спасательная бригада эвакуировала из пострадавшего состава 136 человек.

Начато расследование причин и обстоятельств произошедшего.