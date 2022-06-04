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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

В Азербайджане объяснили блокировку РИА Новости на территории страны

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана объяснили ограничение доступа к сайту РИА Новости на территории страны.

Накануне сообщалось, что в Азербайджане стал недоступен сайт российского информационного агентства.

"Распространение РИА Новости информации, направленной против территориальной целостности Азербайджана, носящей клеветнический характер и пропагандирующей сепаратистские тенденции, является нарушением требований закона Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации", и на основании данного закона доступ к информационному интернет-ресурсу этого агентства на территории страны был ограничен", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что распространение данным агентством подобной информации "происходит не впервые и носит системный характер".

Ранее спикер министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева выступила с критикой опубликованного РИА Новости интервью с Артаком Бегларяном, который был представлен "министром непризнанной Нагорно-Карабахской Республики". Такая формулировка была расценена как "распространение российским государственным информагентством информации, направленной против территориальной целостности Азербайджана".

Азербайджан РИА Новости
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