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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:22

В Казахстане создана комиссия по возврату незаконно вывезенных гражданами за рубеж денег

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье подписал указ о создании межведомственной комиссии по возврату незаконно вывезенных гражданами страны за рубеж финансовых средств, сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств", - говорится в опубликованном сообщении.

Подчеркивается, что глава государства намерен осуществлять личный контроль за деятельностью комиссии.

Казахстан
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