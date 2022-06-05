В Казахстане создана комиссия по возврату незаконно вывезенных гражданами за рубеж денег

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье подписал указ о создании межведомственной комиссии по возврату незаконно вывезенных гражданами страны за рубеж финансовых средств, сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств", - говорится в опубликованном сообщении.

Подчеркивается, что глава государства намерен осуществлять личный контроль за деятельностью комиссии.