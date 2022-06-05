Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

В Филадельфии в результате стрельбы погибли несколько человек

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере три человека погибли, еще 11 получили ранения в результате стрельбы в городе Филадельфия в штате Пенсильвания, сообщает в воскресенье канал ABC.

По словам представителя полиции, несколько человек открыли стрельбу по толпе на одной из улиц города в ночь на 5 июня.

Один из полицейских выстрелил в одного из нападавших, но неизвестно, задел ли его выстрелом. Нападавший бросил оружие и скрылся. Другие стрелки также скрылись.

Полиция просматривает материалы камер наблюдения в попытке установить личности и местонахождение нападавших.

США Филадельфия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Херсонские власти введут временное управление на ряде объектов

В Казахстане достигнут порог явки для признания референдума состоявшимся

Военная операция на Украине

Путин заявил, что поставка американских HIMARS Украине "ничего не меняет"

Путин заявил, что поставка американских HIMARS Украине "ничего не меняет"

Явка на конституционном референдуме в Казахстане к полудню превысила 43%

Явка на конституционном референдуме в Казахстане к полудню превысила 43%

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 июня

Токаев пообещал, что в Казахстане опубликуют список погибших во время январских событий

Токаев пообещал, что в Казахстане опубликуют список погибших во время январских событий

КНДР осуществила очередные пуски баллистических ракет

Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре американского Финикса

Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре американского Финикса

Байдена эвакуировали из загородного дома из-за самолета, залетевшего в закрытую зону

Дело о самолете "Аэрофлота" на Шри-Ланке рассмотрят на судебном и дипломатическом уровнях

Дело о самолете "Аэрофлота" на Шри-Ланке рассмотрят на судебном и дипломатическом уровнях
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });