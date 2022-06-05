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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

В Казахстане достигнут порог явки для признания референдума состоявшимся

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Казахстане на референдуме достигнут необходимый порог явки для признания плебисцита состоявшимся, сообщила член Центризбиркома Анастасия Щегорцова.

"Обращаем внимание, что согласно закону, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, по данным территориальных комиссий референдума, установленный порог явки достигнут", - сказала Щегорцова в воскресенье.

По состоянию на 14:00 по времени Нур-Султана явка на референдуме по поправкам в Конституцию составила 53,43% от общего числа граждан, включенных в списки.

В воскресенье в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Проголосовать на референдуме смогут более 11,7 млн граждан Казахстана, население которого превышает 19,1 млн человек. Гражданам республики предстоит ответить на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".

Казахстан Анастасия Щегорцова
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